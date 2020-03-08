Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Çin'de karantina oteli çöktü: 10 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Çin'de 5 katlı otelin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Otelde koronavirüse yakalananlar ile yakınları karantina altında tutuluyordu.
Facia, Fujian eyaletindeki Quanzhou kentinde yaşandı.
Koronavirüs vakalarının karantina altında tutulduğu 5 katlı otel çöktü.
10 kişi hayatını kaybetti.
Olay sonrası, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.
Henüz belirlenemeyen bir sebepten çöken 5 katlı otelde enkaz altında kalan 70 kişiden 47'si kurtarıldı.
Ekipler enkaz altından küçük bir çocuğu da sağ olarak çıkardı.Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: china koronavirüs salgınSon Güncelleme: 8 Mart 2020 Pazar 12:01
Son Haberler
- 12:28
- 12:27
- 12:23
- 12:22
- 12:19
Sıradaki Haber
Yunanistan, plastik mermileri saplanması için tel ile güçlendiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz