Facia, Fujian eyaletindeki Quanzhou kentinde yaşandı.

Koronavirüs vakalarının karantina altında tutulduğu 5 katlı otel çöktü.

10 kişi hayatını kaybetti.

Olay sonrası, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten çöken 5 katlı otelde enkaz altında kalan 70 kişiden 47'si kurtarıldı.

Ekipler enkaz altından küçük bir çocuğu da sağ olarak çıkardı.Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.