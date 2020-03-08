Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir paylaşım yaptı.

Güçlü kadınlar zorlu yollarda. Avrupa'daki ailelerinin yanına gitmek isteyen farklı din, dil ve uyruktan yabancılar Yunanistan sınırında. Daha onurlu bir gelecek için kadınlara destek verilmesi tüm ülkelerin sorumluluğudur.#8martdunyakadinlargunu#vonderleyen#YlvaJohansson pic.twitter.com/z3pPIm2mNM — Göç İdaresi Genel Md (@Gocidaresi) March 8, 2020

Sığınmacı kadınların vurgulandığı paylaşımda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ve AB Komisyonu İçişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson etiketlendi. Sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:



“Güçlü kadınlar zorlu yollarda. Avrupa'daki ailelerinin yanına gitmek isteyen farklı din, dil ve uyruktan yabancılar Yunanistan sınırında. Daha onurlu bir gelecek için kadınlara destek verilmesi tüm ülkelerin sorumluluğudur.”

