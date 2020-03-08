Göç İdaresi'nden AB'li kadınlara anlamlı çağrı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 8 Mart paylaşımında hem sığınmacı kadınları hem de onların çilesine sessiz kalan AB komisyon başkan ve üyesi kadınları etiketleyip “sorumluluk” çağrısı yaptı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir paylaşım yaptı.
Güçlü kadınlar zorlu yollarda. Avrupa'daki ailelerinin yanına gitmek isteyen farklı din, dil ve uyruktan yabancılar Yunanistan sınırında. Daha onurlu bir gelecek için kadınlara destek verilmesi tüm ülkelerin sorumluluğudur.#8martdunyakadinlargunu#vonderleyen#YlvaJohansson pic.twitter.com/z3pPIm2mNM— Göç İdaresi Genel Md (@Gocidaresi) March 8, 2020
Sığınmacı kadınların vurgulandığı paylaşımda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ve AB Komisyonu İçişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson etiketlendi. Sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
“Güçlü kadınlar zorlu yollarda. Avrupa'daki ailelerinin yanına gitmek isteyen farklı din, dil ve uyruktan yabancılar Yunanistan sınırında. Daha onurlu bir gelecek için kadınlara destek verilmesi tüm ülkelerin sorumluluğudur.”