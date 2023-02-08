Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Umman'dan Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru
Umman, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru oluşturduğunu duyurdu.
Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın talimatları doğrultusunda Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere insani yardım ve tıbbi malzemeler gönderilmeye başlandı.
Deprem bölgelerine destek için oluşturulan hava yardım koridorundan Umman Sultanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait içinde arama kurtarma ekibinin de bulunduğu bir uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Haberde, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Umman'ın destek için harekete geçtiği vurgulandı.
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