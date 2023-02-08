Miami merkezli sivil toplum kuruluşu GEM'in Türkiye'deki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında, tıbbi gereçler, gıda maddeleri ve giyecek benzeri malzemeler toplandı.

Yaklaşık 10 milyon dolarlık yardım paketleri, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla yola çıkarıldı.

GEM Danışma Kurulu Üyesi iş adamı Mubashir Kazi, yaptığı açıklamada, ABD'deki Türk yetkililerle iletişim halinde olduklarını ve hazırlanan yardım paketlerinin en kısa sürede Türkiye'deki depremzedelere ulaştırılacağını söyledi.

Pakistan kökenli girişimci Kazi, yardımların bir bölümünün Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin koordinasyonuyla Türkiye'ye gönderildiğini, 5-10 gün içerisinde tüm yardımları ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

"Bu, Amerikan halkının ve Amerikalı bağışçıların Türk milletine yaptığı bir yardım"

Kazi, Türkiye'deki deprem görüntüleri karşısında, büyük keder ve üzüntü yaşadığını belirterek, "Türkiye, büyük sevgi ve şefkat beslediğim bir ülke. Bu benim için çok kolay bir şey değil. Şu anda ne hissettiğimi kelimelerle ifade edemiyorum." dedi.

Toplanan yardımlar için Kazi, "Bu, Amerikan halkının ve Amerikalı bağışçıların Türk milletine yaptığı bir yardım" diye konuştu.

Türk ve Pakistan halkının çok özel bir ilişkiye sahip olduğunu vurgulayan Kazi, Türkiye'ye yardımı çok kişisel bir sorumluluk olarak gördüğünü dile getirdi.

Herkesin felaketlerden etkilenenlere yardım etme sorumluluğu olduğunu kaydeden Kazi, "Kim bilir belki bir gün biz ya da sevdiklerimiz birine ihtiyaç duyar ve ben, Pakistan'ı etkileyen daha önceki felaketlerde, Türk halkının Pakistan halkına ne kadar yardım ettiğini biliyorum. Bu insanların hayatlarını yeniden kurmaları uzun zaman alacak ve daha yıllarca yardımımıza ihtiyaçları olacak." ifadelerini kullandı.

Kazi, ayrıca yardımın koordine edilmesinde katkı sunan Türk yetkililere teşekkür etti.