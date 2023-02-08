Moğolistan Ulusal Haber Ajansına göre, sabah saatlerinde 35 kişilik arama kurtarma ekibi ve sağlık personelinin yanı sıra 1500 battaniye, 10 ton konserve et, 2 ton mum ve diğer yardımları taşıyan uçak Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Moğolistan Başbakan Yardımcısı Amarsaikhan Sainbuyan, Türkiye’ye yola çıkmadan önce arama kurtarma ekibiyle görüştü.

Sainbuyan, burada yaptığı konuşmada, Moğolistan ile Türkiye arasında tarihsel olarak dostane ve geleneksel ilişkilerin geliştirildiğini belirterek, Türkiye’nin 2010 ve 2016 yıllarındaki ağır kış şartları nedeniyle Moğolistan’a ulaştırdığı insani yardımları hatırlattı.