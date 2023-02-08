Pakistan daha fazla yardım gönderileceğini de sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Türkiye'ye yardım malzemesi gönderen ülkelerden biri de Pakistan oldu.

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