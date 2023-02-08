Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 11:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pakistan, Türkiye ve Suriye'ye 2 uçak gönderdi
[Fotograf: AA]
Pakistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye 2 uçak gönderdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından dünyanın farklı noktalarından deprem bölgelerine yardımlar ve arama kurtarma ekipleri geliyor.
Türkiye'ye yardım malzemesi gönderen ülkelerden biri de Pakistan oldu.
Pakistan, 7 ila 14 tonluk yardım malzemesi taşıyan 2 uçağını Türkiye ve Suriye'ye gönderdi.
Pakistan daha fazla yardım gönderileceğini de sosyal medya hesaplarından duyurdu.
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