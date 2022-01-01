Umman emniyetinden yüzbaşı Munir bin Muhammed Al Sinan, Umman resmi ajansı ONA'ya yaptığı açıklamada, 30 Aralık'ta başlayan ve ülke genelinde etkili olan tropikal kasırganın gelecek çarşamba gününe kadar etkili olacağını söyledi.

Sinan, şiddetli kasırga nedeniyle ülke genelinde toplam 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Halka "tehlikeli yerlerden uzak durun" çağrısı

Sivil Havacılık Kurumu da halka tehlikeli yerlerden, suyun toplanma alanı ve vadilerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Umman Körfezi'nde 4 Ekim 2021'de etkili olan tropik kasırga nedeniyle ülke genelinde 12 kişi hayatını kaybetmişti.