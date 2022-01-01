Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Umman'da tropik kasırga: Can kaybı 6
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Umman'da etkili olan tropikal kasırga nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.
Umman emniyetinden yüzbaşı Munir bin Muhammed Al Sinan, Umman resmi ajansı ONA'ya yaptığı açıklamada, 30 Aralık'ta başlayan ve ülke genelinde etkili olan tropikal kasırganın gelecek çarşamba gününe kadar etkili olacağını söyledi.
Sinan, şiddetli kasırga nedeniyle ülke genelinde toplam 6 kişinin öldüğünü duyurdu.
Halka "tehlikeli yerlerden uzak durun" çağrısı
Sivil Havacılık Kurumu da halka tehlikeli yerlerden, suyun toplanma alanı ve vadilerden uzak durmaları uyarısında bulundu.
Umman Körfezi'nde 4 Ekim 2021'de etkili olan tropik kasırga nedeniyle ülke genelinde 12 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Haberler
- 23:16
- 22:49
- 22:39
- 22:30
- 22:28
Sıradaki Haber
ABD'de 2 bin 400'den fazla uçuş iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz