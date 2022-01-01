Fransız Le Monde gazetesinde yer alan habere göre, Fransa'nın dış misyonlarında görevli 800 üst düzey yetkili, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarından rahatsız.

Diplomatlar, Fransa Dışişleri Bakanlığı'na bağlı iki birimin lağvedilmesiyle, görevlerinden tamamen ayrılmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Macron geçen nisan ayında, üst düzey kamu hizmetlerini yeniden düzenleyen bir karara imza attı ve Fransa dışişlerinin danışmanlık ve tam yetkili bakanlık birimlerinin 2023'te kapatılacağını duyurdu.

"Diplomat olarak görevlendiriliyorsak, bu yurt dışında çalışmak için"

Ekim ayında ise bu üst düzey yetkililerin bir havuza alınacağı ve buradan da yeni bir yere atanacakları ifade edildi.

Söz konusu personele bakanlıklar arası geçiş imkanı da tanınacak ancak eski görevlerini kaybedecek olan diplomatlar karara tepkili.

Kasım ayında Le Monde gazetesi üzerinden açık mektup yayımlayan 150 diplomat, "Eğer diplomat olarak görevlendiriliyorsak, bu yurt dışında çalışmak için.Bir gün kendimizi Maliye Bakanlığı'nda ya da İçişleri Bakanlığı'nda bulmak için değil." mesajını paylaştı.