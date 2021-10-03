İlgili açıklamada, uçuşların yeniden başlayacağı tarihe ilişkin hava durumuna göre "pazar akşamı ya da ikinci bir açıklamaya kadar" şeklinde bilgilendirme yapıldı.

Kasırga merkezinin başkent Maskat'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta olduğu ve merkezde rüzgarın hızının saatte 139 kilometreye kadar ulaştığı belirtilen açıklamada, başkent ve Batıne vilayetinde sağanak yağışların devam ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Maskat'ta kasırganın etkisi geçene kadar acil durumlar dışında ana yollar hariç cadde ve sokakların trafiğe kapatıldığı, bölgede su seviyelerinin yükseleceği tahmin edilerek, Nahda Hastanesinin tahliye edildiği, Karam bölgesindeki ticari bölgenin kapatıldığı kaydedildi.

Ayrıca Matrah vilayetinde etkili olan yağışlar nedeniyle su basması sonucu evlerinde mahsur kalan 10 kişi sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.

İki vilayette tatil ilanı

Sivil Havacılık Otoritesi dün Umman Denizi'ne bakan kıyılara doğru hareketini sürdüren Şahin Kasırgası nedeniyle iki vilayette 2 gün tatil ilan edildiğini açıklamıştı.

Umman Haber Ajansı da kasırga nedeniyle Zafar ve el-Vusta vilayetlerindeki kamu ve özel sektör çalışanları için tatil ilan edildiğini duyurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman kıyılarına yaklaşan kasırganın olası etkilerine karşı ön önlemler yayınlarken, Suudi Arabistan da kasırgadan "dolaylı olarak" etkilenebileceğini açıklamıştı.