Çin, 38 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal etti. Tayvan'dan tepki gecikmedi.



Savunma Bakanlığı, hava sahasının ilk olarak Çin Hava Kuvvetlerine ait 25 uçak ile birkaç saat sonra da, 13 uçak ile ihlal edildiğini duyurdu.

Tayvan: Bu kasıtlı askeri saldırganlık



Bu hamle Tayvan yönetimi tarafından "kasıtlı askeri saldırganlık" olarak tanımlandı. Çin'in bölgesel barışa zarar verdiği vurgulandı.



Tayvan Başbakanı Çin'in hava sahasını ihlal etmesini "vahşi ve barbarca" olarak tanımladı.



Öte yandan Çin'in ilk kez bu kadar geniş çaplı ihlal gerçekleştirdiği kaydedildi. Çin son olarak 23 Eylül'de 24 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal etmişti.

Bölgede tansiyon sık sık yükseliyor

Pekin, Tayvan’ı Çin’in bir parçası olarak kabul ediyor. Tayvan hükümeti ise Pekin’in bu iddialarını reddediyor. Bu durum bölgede sık sık tansiyonun yükselmesine yol açıyor.