İlk olarak Mart 1882'de hizmete giren ve Japonya’nın en eskisi olarak bilinen Ueno Hayvanat Bahçesi 140 bin metrekareden fazla alana sahip bulunuyor.

Ueno, kaplan ormanı, goril ağaçlığı, Afrika hayvanları, kuş evi ve sürüngenlerin yaşadığı "Vivarium" dahil 60'tan fazla bölümden oluşuyor.

400 farklı türden 3 binden fazla hayvana ev sahipliği yapan Ueno'nun birçok bölümünde yapay iklimlendirme yapılıyor.

[Fotoğraf: AP]

Dev pandalar büyük ilgi görüyor

Misafirler, "goril ağaçlığı" ve "kaplan ormanı" bölümlerinde vahşi yaşamla göz göze gelirken, soyu tükenme riski yaşayan hayvanları da görme fırsatı buluyor.

Türleri tehlikede bulunan dev panda, kızıl panda, uzun parmaklı lemur "aye-aye maymunları", zebra zürafa diye bilinen "okapiler" ve cüce su aygırları hayvanat bahçesinin misafirleri arasında yer alıyor.

Hayvanat bahçesinde en fazla ilgi gören hayvanların başında dev pandalar geliyor. Ziyaretçiler dev panda türlerini görmek için sıraya giriyor.

Dev pandalar görevlilerin nezaretinde kısa süre yakından izlenebiliyor, fotoğraflarının çekilmesine ise izin verilmiyor.

[Fotoğraf: AFP]

Kutup ayıları ve fokların bulunduğu bölüm özel olarak iklimlendiriliyor

"Çocuk hayvanat bahçesi" bölümünde ise küçük yaştaki ziyaretçiler, hayvanların yaşamı ve evcilleştirilmesini yakından keşfedebiliyor.

"Goril ağaçlığı" ile "kaplan ormanı" her iki yabani türün doğal yaşamını yakından deneyimlemek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası.

Kutup ayıları ve fokların bulunduğu bölüm özel iklimlendirilirken, "Japon hayvanları" bölümünde ise Japonya'ya özgü hayvanlar sergileniyor.

Sürüngen ve yüzergezer evi "Vivarium" dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan timsah, kaplumbağa, yılanlara ev sahipliği yapıyor.

Batı bölgesinde filler, su aygırları ve zürafalar kendileri için özel çevrili bölgede yaşarken, Şinobazu Göleti ise türleri tehlikede bulunan vahşi karabataklar için özel bir doğal ortam sunuyor.

[Fotoğraf: AP]

Havaray ve Ezop Köprüsü

Ueno'da bulunan kule tapınak 5 katlı "pagoda" ile Japon general "Şogunlara" hizmet vermek üzere 17. yüzyılda yapılan çay seremonisi evi Japon kültürel dünyasını temsil ediyor.

Hayvanat bahçesini oluşturan doğu bölümü ile batı bölümü arasında kolay ulaşım amacıyla 90 saniyelik hava-ray hizmet veriyor.

İki bölüm arasını yüksek ağaçlar arasından yürüyerek geçmek isteyenler ise "Ezop Köprüsü"nü kullanıyor.

Başkentin Taito bölgesinde bulunan Ueno'ya Tokyo'nun merkez üslerinden biri olan Ueno İstasyonu'ndan yürüyerek 5 dakikada ulaşılabiliyor.