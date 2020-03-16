Umman'ın farklı bölgelerinde karınca istilası yaşandı.

Milyonlarca karınca özellikle başkent Muskat'taki yollar, evlerin bahçeleri, araçlar ve dükkanları istila etti.

Karıncaların istilası vatandaşlar arasında büyük şaşkınlığa yol açarken, resmi makamlardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Umman nerede?

Umman, resmî adıyla Umman Sultanlığı, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alıyor. Kuzeybatısında Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusu. Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çevrili. Dünya Bankası’nın 2018 verilerine göre Umman’ın nüfusu 4 milyon 829 bin.