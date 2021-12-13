Pakistan ile Umman deniz kuvvetleri Pakistan kara sularında ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberinde, Tatbikat sırasında Umman Donanmasına ait gemide görevli çavuş Ali bin Abdurrahman el-Beluşi'nin yaşamını yitirdiği, onbaşı yardımcısı Sultan bin Salim es-Suleytani'nin yaralandığı yer aldı.

Yaralı asker hastaneye kaldırıldı

Olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, yaralı askerin tedavi için Karaçi'deki bir askeri hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Umman ve Pakistan deniz kuvvetlerinin katılımıyla Pakistan kara sularında bugün başlayan askeri tatbikatın 18 Aralık'a kadar devam etmesi bekleniyor.