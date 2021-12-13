Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, UC3 derneğiyle EIYD derneğinin katkılarıyla Tel Abyad'ın Hamam Türkmen köyündeki ilkokulun açılış törenine Şanlıurfa Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah katıldı.

Okulunun bölge halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Vali Yardımcısı Öztoprak, Pakistanlı ve Suriyeli hayırsever derneklere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Heyet, kurdele kesiminden sonra okulu gezerek öğrencilere hediyeler dağıttı.

Bölgede onarımı tamamlanan okul sayısı 34' ulaştı

Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Mukri Hac İmam, yaptığı açıklamada, 5 binanın bulunduğu okul kompleksinin eğitime açılmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

İmam, Tel Abyad ilçesinde onarım ve bakımı tamamlanan okul sayısının 34'e yükseldiğini belirterek, okulda 750 ilkokul öğrencisinin eğitim göreceğini söyledi.

"Şu an 20 şubede öğrenciler ders alıyor"

Hamam Türkmen İlkokul Müdürü Muhammed Halaf, "Her 3 veya 4 ilkokul öğrencisi bir sandalyede ders görüyordu. Öğretmenler dersi anlatamıyordu. Şu an 20 şubede öğrenciler ders alıyor." dedi.

Halaf, bakım ve onarımı tamamlanan okulla bu sorunlarının giderildiğini, öğretmenlerin ideal bir okulda ders vermeye başladığını vurguladı.

Tel Abyad'da 284 okulda 32 bin, Rasulayn'da 160 okulda 15 bin 30 öğrenci eğitim alıyor.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılmıştı.