Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brezilya'nın kuzeydoğusunda etkili olan sel 7 can aldı
[Fotoğraf: Reuters]
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletini sel vurdu. Ülkede şiddetli yağışlar sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 175 kişi de yaralandı.
Brezilya'da meydana gelen kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Sivil Savunma, şiddetli yağışlar sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 175 kişinin yaralandığını ve binlerce kişinin yerinden olduğunu açıkladı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Bahia Valisi Rui Falcao bölgeye giderek yeniden yapılandırma yardımı sözü verdi.
Geçen hafta ülkenin Bahia eyaletinin güney bölgesinde etkili olan yağışlar sele yol açmıştı.
Son Haberler
- 15:32
- 15:09
- 14:58
- 14:57
- 15:25
Sıradaki Haber
İngiltere'de Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm
Yükleniyor lütfen bekleyiniz