Brezilya'da meydana gelen kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Sivil Savunma, şiddetli yağışlar sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 175 kişinin yaralandığını ve binlerce kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Bahia Valisi Rui Falcao bölgeye giderek yeniden yapılandırma yardımı sözü verdi.

Geçen hafta ülkenin Bahia eyaletinin güney bölgesinde etkili olan yağışlar sele yol açmıştı.