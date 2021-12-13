Fransız basınındaki haberlere göre, Reunion Adası'nın başkenti Saint-Denis'de 100'den fazla dairenin bulunduğu sosyal konut çıkan yangın sonucu tamamen kül oldu.

Montgaillard semtinde dün gece meydana gelen yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 21 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AFP]

Yangın nedeniyle 300'e yakın konut sakini spor salonuna tahliye edildi.

Yetkililer, ölenlerin kimliğinin henüz tespit edilemediğini, itfaiye ekiplerinin söndürme, arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.