Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'nın Reunion Adası'nda yangın: En az 5 ölü
[Fotoğraf: AFP]
Fransa'nın deniz aşırı toprağı Reunion Adası'ndaki sosyal konutta çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Fransız basınındaki haberlere göre, Reunion Adası'nın başkenti Saint-Denis'de 100'den fazla dairenin bulunduğu sosyal konut çıkan yangın sonucu tamamen kül oldu.
Montgaillard semtinde dün gece meydana gelen yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 21 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AFP]
Yangın nedeniyle 300'e yakın konut sakini spor salonuna tahliye edildi.
Yetkililer, ölenlerin kimliğinin henüz tespit edilemediğini, itfaiye ekiplerinin söndürme, arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
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