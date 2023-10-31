Umman: Gazze'de sivilleri "kasten" hedef alan İsrail yargılanmalı

Busaidi, Umman resmi haber ajansı ONA'ya verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bağımsız uluslararası bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Gazze'de sivillere toplu cezalandırma uygulayan, mallarına ve canlarına zarar veren, onları aç bırakan ve kasten hedef alan İsrail'in yargılanması gerektiğini ifade eden Busaidi, uluslararası toplumun İsrail'in işlediği ihlallere ve Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesi için devreye girmesi gerektiğini belirtti.

"Filistin halkının da kendini savunma hakkı var"

Ülkesinin diyaloğa dayalı siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayan Busaidi, nihai çözümün ancak "barışçıl yollarla" sağlanabileceğini dile getirdi.

Umman Dışişleri Bakanı, "Kesinlikle şiddetin bir çözüm olmadığına inanıyorum. Bunu şiddetle kınıyoruz. Nitekim bunun kurbanı çocuklar ve kadınlar oluyor. Geçmiş tarihi tecrübelere bakıldığında Filistin-İsrail sorununa askeri bir çözüm bulmanın mümkün olmadığını görüyoruz. İşgale direnen hareketler ya da örgütler var, bu onların meşru hakkıdır." diye konuştu.

İsrail'in sivilleri hedef alan tepkisinin son derece orantısız ve aşırı olduğuna dikkati çeken Busaidi, "Bu noktada, Filistin halkının da kendini savunma hakkına sahip olduğunu unutmamalıyız. Meşru müdafaa, soykırımı veya toplu cezalandırmayı ve masum sivillerin hedef alınmasını haklı çıkarmaz. İnsani yardımları engellemek uluslararası hukuka göre suçtur." ifadelerini kullandı.