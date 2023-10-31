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Dünya
AA 31.10.2023 11:48

Filipinler'deki yerel seçimlerde çıkan şiddet olaylarında 19 kişi öldü

Filipinler'de yapılan iki aşamalı yerel seçimlerde yaşanan şiddet olaylarında 19 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'deki yerel seçimlerde çıkan şiddet olaylarında 19 kişi öldü

Filipinler Seçim Komisyonu Sözcüsü Rex Laudiangco, CNN Philippines'e yaptığı açıklamada, 28 Ağustos ve 30 Ekim'de düzenlenen iki aşamalı yerel seçimlerle bağlantılı 29 şiddet olayının bildirildiğini söyledi.

Laudiangco, şiddet olaylarının çoğunun Bangsamoro Özerk Bölgesi ile Bicol bölgesinde yaşandığını ve bu olaylarda 19 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ülkede ayrıca 113 şiddet olayının daha seçimlerle bağlantısı olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma yürütülüyor.

2020'de yapılması planlanan yerel seçimler iki kez ertelenmişti.

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