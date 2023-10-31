Filistinli baba bebeğinin buharlı solunum cihazını çalıştıracak yer bulamadı

İsrail, Gazze Şeridi'ne bomba yağdırmaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırıları sürerken bir yandan da Gazze'deki elektrikleri kesmesi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Evlerde elektrik olmaması ve İsrail'in aralıksız saldırıları nedeniyle hastanelerdeki yaralı yoğunluğundan dolayı bebeği için buharlı solunum cihazını çalıştıracak yer bulamayan Filistinli baba, çareyi gazetecilerin elektrik imkanlarını kullanarak buldu.

Filistinli baba buhar cihazını elektriğe bağlayarak çalıştırdı ve çocuğunun rahat nefes alması için gerekli tedaviyi yaptı.

İsrail, 8 Ekim'de Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda askerlerin yanı sıra 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı saldırılarını genişletmeye başlayıp hava bombardımanın dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu sağlık tesisleri de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü