Çok Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.10.2023 13:06

UNICEF: Gazze, çocuklar için bir mezarlığa dönüşüyor

UNICEF: Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. 940 çocuğun kayıp olduğu rapor edildi. Gazze, çocuklar için bir mezarlığa dönüşüyor.

UNICEF: Gazze, çocuklar için bir mezarlığa dönüşüyor

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'deki insani krizden en çok çocukların etkilendiğini belirterek “Gazze'de her gün 420'den fazla çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor” dedi.

UNICEF Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki çocuk ölümlerinden endişe duyduklarını ve Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü belirtti.

Elder, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki çocukların, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalardan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Elder, "Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Elder, UNICEF'in çatışmalar için acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin kesintisiz ulaştırılması çağrısını yineleyerek "Gazze'deki çocuklar yalnızca bombardımanlar nedeniyle ölmüyor, onlar ihtiyaç duydukları tıbbi bakım eksikliği nedeniyle de ölüyor." dedi.

ETİKETLER
UNICEF Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:52
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 3 bin 542'si çocuk 8 bin 525 kişi öldürüldü
13:45
Kocaeli'de eylem ve etkinlikler geçici süreyle yasaklandı
13:43
Pakistan'da militanların polis merkezine saldırısında 5 kişi öldü
13:40
4 ilde organize suç örgütü operasyonunda 31 tutuklama
13:34
48 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 50 gözaltı
13:43
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde karadan ne kadar ilerleyebildi?
Teröre 11 şehit veren Bayraktepe köyünde 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi
Teröre 11 şehit veren Bayraktepe köyünde 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi
FOTO FOKUS
MSB’den Boğaz paylaşımı: Denizaltılarımız 100. yıl için 'göründü'
MSB’den Boğaz paylaşımı: Denizaltılarımız 100. yıl için 'göründü'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ