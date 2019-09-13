Libya yerel medyasında yer alan haberlere göre, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükumeti'ne (UMH) bağlı Hava Kuvvetleri, Halife Hafter milislerinin başkent Trablus'a saldırısında kullandığı Cufra Hava Üssü'nü hedef aldı.

Saldırıda Hafter milislerine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından verilen insansız hava araçları (İHA) ve komuta kontrol merkezleri yok edildi.

Başkent Trablus'un güneybatısında yer alan Cufra Hava Üssü, Halife Hafter milislerine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sağlanan Wing Loong insansız hava araçlarının (İHA) da merkezi.

Cufra'dan kalkan İHA'lar başkent Trablus'ta sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor.

Hava savunma sistemleri yok edildi

Yerel kaynaklar, Cufra Hava Üssü'nde konuşlu hava savunma sistemlerinin de saldırıda vurulduğunu ve kullanılamaz hale getirildiğini belirtiyor.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

Kaynak: Libya Observer, TRT Haber