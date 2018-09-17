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Uluslararası Para Fonu'ndan İngiltere'ye Brexit uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Londra ve Brüksel'in Brexit konusunda anlaşamaması durumunda İngiltere ekonomisinin daralacağını söyledi.

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Uluslararası Para Fonundan İngiltereye Brexit uyarısı

IMF'nin İngiltere ekonomisi hakkındaki yıllık raporunu sunan Christine Lagarde, Brexit (İngiltere'nin AB'den çıkış süreci) anlaşması sağlanırsa, İngiliz ekonomisinin 2018 ve 2019 yıllarında yıllık yüzde 1,5 kadar büyüyeceğini, İngiltere AB'de kalsaydı bu büyümenin yüzde 1,75 olacağını açıkladı.

"Engeller ne kadar büyük olursa, o kadar maliyetli olacak"

Bir anlaşma sağlanmadan üyelikten çıkışın ekonomide daralmaya yol açacağını belirten Lagarde, "Açıkça söylemeliyim ki, bugünkü sorunsuz tek pazara kıyasla, tüm olası Brexit senaryolarının ekonomiye ve az da olsa AB'ye maliyeti olacak. Yeni ilişkide ticaretin önündeki engeller ne kadar büyük olursa, o kadar maliyetli olacak. Bu apaçık bir şey olmalı ama galiba bazen öyle görünmüyor" dedi.

Brexit için geri sayım başladı

İngiltere Mart ayında AB üyeliğinden ayrılacak ancak Londra ile Brüksel arasında bir geçiş dönemi konusunda uzlaşmaya hala varılamadı.

IMF raporunda, Brexit'ten önce çözümlenmesi gereken "ağır" bir sorunlar birikimi olduğu vurgulandı.

Dünyanın beşinci büyüğü olan İngiltere ekonomisi, 2016 yılında yapılan ve ülkenin AB'den ayrılması sonucunun çıktığı referandumdan sonra yavaşlama dönemine girmişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Uluslararası Para Fonu, imf, Christine Lagarde, İngiltere, AB, Brexit
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