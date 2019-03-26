Uluslararası seyahat ve konaklama firmaları Airbnb ve booking.com, listelerinde yer alan Filistin topraklarına ait yerleşim birimlerini İsrail'de gibi gösteriyor.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail’in yerleşim bölgelerini işgal etmesini savaş suçu olarak kabul ediyor.

Bu turizm şirketlerinin faaliyetleri, İsrail'in yasa dışı faaliyetlerine, dolaylı yoldan destek olarak yorumlanıyor.

Filistinliler ise, online turizmin politik ve ekonomik etkilerinden endişe ettiklerini söylüyor.

Ancak şirketler bu uygulamadan kazanç sağladıkları için söz konusu dijital işgalin yakında sona ermesi muhtemel görünmüyor.

Kaynak: TRT World / Mustafa Fatih Yavuz