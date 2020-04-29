ICRC'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, COVID-19 tehlikesinin devam ettiği bir dönemde Yemenlilerin temiz suya erişiminin sağlanmasının her zamankinden daha önemli hale geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "17 milyonu aşkın Yemenli temiz su ve kanalizasyon hizmetlerine erişemiyor." ifadesine yer verildi.

Ülkedeki tek COVID-19 hastası da iyileşti

Yemen Sağlık Bakanlığı pazartesi, ülkedeki tek COVID-19 hastasının iyileştiğini duyurmuştu.

Bakanlığa bağlı Hadramevt sağlık ofisinden yapılan açıklamada, yeni vaka tespit edilmediği, böylece ülkede salgına yakalanan kimsenin kalmadığı kaydedilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ise daha önce yaptığı açıklamada, COVID-19'un Yemen'de yayılmış ancak tespit edilmemiş olabileceğini belirtmişti.