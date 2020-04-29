Haber Giriş: Kaynak: AA
Katar'dan İran ve Cezayir'e tıbbi malzeme yardımı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Katar, İran ile Cezayir'e yeni tip koronavirüsle mücadelede destek için tıbbi yardım malzemesi gönderdi.
Katar haber ajansı QNA'nın Emirlik Divanı'ndan naklettiği habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, COVID-19'la mücadele için Cezayir'e acil tıbbi yardım gönderilmesi talimatı verdi.
Haberde, İran'a da 16 tonluk tıbbi malzemeden oluşan dördüncü yardım sevkiyatının yapıldığı kaydedildi.
Katar, COVID-19 salgınının başlamasından bu yana İran, Filistin, Çin, İtalya, Lübnan, Gazze, Tunus, Nepal, Ruanda ve son olarak da Cezayir'e tıbbi yardımda bulunmuş oldu.
Etiketler: koroanvirüs katar iran covid-19 cezayirSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 05:22
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