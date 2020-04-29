Katar haber ajansı QNA'nın Emirlik Divanı'ndan naklettiği habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, COVID-19'la mücadele için Cezayir'e acil tıbbi yardım gönderilmesi talimatı verdi.

Haberde, İran'a da 16 tonluk tıbbi malzemeden oluşan dördüncü yardım sevkiyatının yapıldığı kaydedildi.

Katar, COVID-19 salgınının başlamasından bu yana İran, Filistin, Çin, İtalya, Lübnan, Gazze, Tunus, Nepal, Ruanda ve son olarak da Cezayir'e tıbbi yardımda bulunmuş oldu.