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Katar'dan Lübnan'a tıbbi malzeme yardımı
[Fotoğraf: AA]
Katar, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Lübnan'a tııbbi malzeme gönderdi.
Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Lübnan'a tıbbı malzeme gönderildi.
Katar, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana İran, Filistin, Çin ve İtalya'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunmuştu.
Lübnan'da son olarak, koronavirüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiği vaka sayısının da 663 olduğu açıklanmıştı.
Etiketler: yardım lübnan koronavirüs katarSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 00:29
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