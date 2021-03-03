Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatu Bensuda, “Bugün UCM tarafından Filistin'deki duruma ilişkin bir soruşturma başlatıldığını teyit ediyorum. Soruşturma, mahkemenin yetki alanına giren ve 13 Haziran 2014 tarihinden itibaren işlendiği iddia edilen suçları kapsayacak.” açıklamasını yaptı.

Başsavcı Bensuda, İsrail ve Filistinliler tarafından işlendiği iddia edilen savaş suçları hakkında soruşturma açacağını duyurdu; "Ofis tarafından üstlenilen herhangi bir soruşturma bağımsız, adil ve nesnel bir şekilde, herhangi bir korku veya lütuf olmaksızın yürütülecektir." dedi.

Bensuda, soruşturma açılması kararının "5 yıla yakın süren özenli bir ön incelemenin ardından" alındığını belirtti.

Bensuda, 2019'da, bir cezai soruşturmanın onaylanması halinde 2014 İsrail-Hamas çatışmasına (Koruyucu Kenar Operasyonu), İsrail’in yasa dışı yerleşim yerleri politikasına ve İsrail'in Gazze sınırındaki protestolara verdiği tepkiye odaklanacağını ifade etmişti.

Filistin memnuniyetle karşıladı

Filistin tarafı, söz konusu soruşturmanın memnuniyetle karşılandığını bildirdi.