AA Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz ile foto muhabiri Mustafa Haruf ve kameraman Fayiz Ebu Rumeyle’den oluşan AA ekibi, Haredilerin yoğun olarak yaşadığı Batı Kudüs’teki Mea Şearim Mahallesi'nde haber çekimi esnasında saldırıya uğradı.

[Fotoğraf: AA]

Sokak röportajı sırasında araçlarına saldırı olduğunu öğrenen AA ekibi, derhal aracın yanına gitti.

Aracın ön camları, ön kısmı ve plakasının kırıldığını, aracın içine taş ve pisliklerin atıldığını gören gazeteciler polisi aradı.

Kudüs'te AA ekibine saldırı düzenlendi. Saldırı, fanatik Yahudilerin yaşadığı Mea Şarim semtinde yaşandı. Ekibe ait aracın camları kırıldı, içine dışkı atıldı. pic.twitter.com/FdcgvotShh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 3, 2021

[Fotoğraf: AA]

Taş ve sopalarla saldırmaya çalıştılar

Polisin geldiği olay yerinde toplanan bir grup Haredi, o sırada ellerindeki taş ve sopalarla AA ekibine saldırmaya çalıştı.

Olaydan zarar görmeden kurtulan gazeteciler, saldırganlar hakkında şikayette bulundu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

İsrail polisi açıklama yaptı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Mea Şearim Mahallesi'nde Türk habercilerin saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, AA ekibine ait aracın camlarının kırıldığı ve araca hayvan pislikleri atıldığı kaydedildi.

Polisin olay yerine geldiği ve habercilerin saldırıdan kurtarıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi.