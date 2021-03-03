Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 16:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Lübnan’da demir deposunda patlama: 1 ölü
Lübnan'ın Trablusşam kentindeki bir demir deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Lübnan’ın Trablusşam kentindeki Bab Al-Tabbaneh bölgesinde bulunan bir demir deposunda patlama meydana geldi.
Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Yerel kaynaklar, patlamanın bir kamyonun depoda yükünü boşalttığı sırada meydana geldiğini açıkladı.
Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
Etiketler: Lübnan
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