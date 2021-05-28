Etkinlikte Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva, Türk dünyasının kültür ve mirasını korumak için çalışılan projeler hakkında bilgi verdi.

Büyük İpek Yolu çalışmasının Vakıf için önemine değinen Günay Efendiyeva, 2017 yılında teşkilat tarafından Azerbaycan'da düzenlenen IV. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu çerçevesinde "Kültür ve medeniyetlerin kavşağında Türk Dünyası", 2019 yılında V. Dünya kültürlerarası diyalog forumu çerçevesinde uluslararası kuruluşların, aynı zamanda Türk Konseyi'nin, TÜRKPA'nın, TÜRKSOY'un, UNESCO'nun, IRSICA'nın başkan ve temsilcilerinin, dünyanın dört bir yanından gelen büyükelçi, akademisyen ve Türkologların katıldığı "Büyük İpek Yolu'nun Türkçe konuşan ülkeler arasındaki diyalogun inşasında rolü" konulu yuvarlak masa düzenlendiğini vurguladı.

İşgalden kurtarılan tarihi topraklardaki kadim eserler yok edildi



Konferansın 28 Mayıs'ta Azerbaycan Cumhuriyeti Günü arifesinde düzenlendiğini söyleyen Efendieva, bayramın Azerbaycan’ın ezeli topraklarına kavuşması vesilesiyle diger yıllardan daha da gururla kutlandığını ifade etti.

Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva, Büyük İpek Yolu'nun ana kavşaklarından birinin Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan tarihi ve ezeli toprakları olduğunu vurguladı. Azerbaycan'ın Cebrayil bölgesinde bulunan kadim Hudaferin Köprülerini örnek olarak gösterdi.

Efendiyeva, işgal politikası sonucunda İpekYolu'nun kesiştiği bölgelerde, binlerce yıldır var olan özgün mimari anıtların, kervansarayların, antik cami ve medreselerin yıkıldığını vurguladı. Vakıf Başkanı, Azerbaycan'ın bugünkü haklı zaferi sayesinde, sanat eserlerinin kısa sürede görünümünü yeniden kazanacağını, bu yolun kalkınma, barış ve bütünleşmeye götüreceğinden hiç şüphesi olmadığını söyledi.

Proje Vakfa üye ülkelerde de gerçekleştirilecek



Kitabın yayınlanmasının Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından yürütülen "Türk Dili Konuşan Ülkeler Büyük İpek Yolu üzerinde " adlı geniş kapsamlı uluslararası projenin, ilk bölümü olduğunu ifade eden Efendiyeva, projenin Vakfa üye ve gözlemci ülkelerde de gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti. Türkçe konuşan halkları birbirine yakınlaştırmanın ve tüm Türk kültür mirasının tanıtımının önemini vurguladı.

"Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanacağına inanıyorum"



Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağçı da konuşma yaparak, medeniyeti, kültürü, tarihsel olarak geçmişte yaşanmışlığı bugüne taşıdıkları için kitabın yayınlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin önemini vurgulayan Bağcı, kitabın birçok konferanslarda ele alınacağını belirterek, "Sadece Azerbaycan’da değil, Türkiye’de, Kazakistan’da, Kırgızistan’da, Özbekistan’da ve Tacikistan’da, tarihi İpek Yolu'nun rolünü kıymetlendirecek seminerler, sempozyumlar, araştırmalar, akademik makalelere temel teşkil edecek" dedi.

"Türkçe'de çok güzel atasözü vardır. 'Işık Doğudan gelir'. Burada yalnız güneş ışığı değil, medeniyetin de Doğu'da oluştuğu gösteriliyor. Anadolu’da 10 bin yıl öncesine ait tarihi anıtların olmasıyla ilgili kanıtlar vardır. Bakü’de, Şeki’de, Kuba’da, Gebele’de, aynı zamanda diğer Türk coğrafyalarında İpek Yolu'nun tarihi izleri olmuştur. Bizler de atalarımızın miras bıraktığı değerlere sahip çıkarak, her alanda işbirliği yürüterek, medeniyet yolunu tekrardan bir araya getirebilir, gücümüzün birliğimizde olduğunu kanıtlayabiliriz"

Karabağ zaferine değinen Bağçı, Azerbaycan’ın kendi topraklarını işgalden kurtarmasının, bütün Türk Dünyasına gurur yaşattığını vurguladı.