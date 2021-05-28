Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan ve 31 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen olağanüstü halin (OHAL), 20 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Söz konusu kararı, hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi üzerine aldıklarını belirten Suga, OHAL bölgelerindeki vaka seyrinde düşüş hedeflendiğini belirtti.

Karara göre Tokyo ile Osaka, Hokkaido, Aiçi, Kyoto, Hyogo, Okayama, Hiroşima ve Fukuoka eyaletlerinde üç hafta daha OHAL uygulanacak.

OHAL kapsamına sonradan dahil edilen Okinawa Adası'nda da OHAL 20 Haziran'da sona erecek.

Kurala uymayana 300 bin yen ceza

Uygulama çerçevesinde restoran ve barların alkol satışı yasaklanacak ve bu işletmelerin 20.00'ye kadar açık kalmalarına izin verilecek.

Kurala uymayan işletmelere 300 bin yene (yaklaşık 2 bin 750 dolar) kadar para cezası kesilebilecek.

Spor ve kültür sanat merkezleri, kapasitelerinin yüzde 50'si kadar müşteri kabul edebilecek.