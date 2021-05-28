COVID-19 ile ilgili sağlık kısıtlamalarını ihlal etmek ile ilgili suçlamalarla karşı karşıya olan Calgary Belediye Başkanı adayı Kevin Johnston yine tehditler savurdu.

Johnston Calgary şehir merkezindeki CORE Alışveriş Merkezi'ndeki mağazalara maske takmadan girerek birkaç mağaza çalışanı ile tartıştı, sözlü tacizde bulundu.

Hızını alamayan Johnston mağazalardan ayrılıp daha fazla kişiyle geri döneceği tehdidini savurdu.

Çalışanlar güvenliklerinden endişe duyduklarını polise bildirdi.

Olayın ardından Johnston yeniden tutuklandı.

Johnston’ın vukuatları

Irkçı ve saldırgan davranışlarda bulunan Johnston, kendini silahlandırmaya ve sağlık görevlilerinin evlerine gitmeye hazır olduğunu söylemişti.

Johnston'un bir belediye başkanı adayı olarak, Calgary'deki tüm seçmenlerin isimlerini ve adreslerini içeren seçmen listelerini alabileceği konusunda endişeler üzerine listelerin herhangi bir adayla paylaşılmamasına karar verildi.

Johnston, salgınla ilgili sağlık kısıtlamalarına aykırı olarak üç büyük toplantıya katılmasının ardından Calgary polisi tarafından 8 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Saldırgan aday, halk sağlığı kısıtlamalarına uymayı defalarca reddetmekle ve başkalarını da kuralları çiğnemeye teşvik eden etkinlikler düzenlemekle suçlanıyor.

Duruşmasının ise 16 Haziran'da yapılması bekleniyor.