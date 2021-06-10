Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 01:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uluslararası Bağdat Havalimanı'na İHA saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 3 adet insansız hava aracı (dron) ile hedef alındığı açıklandı.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 3 insansız hava aracı ile saldırıya maruz kaldığı bilgisi paylaşıldı.
Irak toplumunun istikrarını bozmaya yönelik çalışanların cezalandırılacağı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıda herhangi bir zararın meydana gelip gelmediği hakkında bilgi verilmedi.
Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askerlerinin bulunduğu bir üs de yer alıyor.
Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Beled Askeri Üssü'ne de 3 adet roketle saldırı düzenlendiği, herhangi zayiatın yaşanmadığı kaydedildi.
Etiketler: İnsansız Hava Aracı Irak SİHA
Son Haberler
- 02:04
- 01:46
- 01:06
- 00:38
- 00:13
Sıradaki Haber
Biden "ilk" yurt dışı gezisinde Putin'i uyardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz