Uluslararası Af Örgütünün internet sayfasında Kral Selman'a yazılmış bir mektup yayımlandı.

Filistin vatandaşı Hudari'nin hapishanede yeterli sağlık hizmetlerine sahip olamadığı anlatılan mektupta, gözaltı şartları nedeniyle sağlık durumunun kötüye gittiği bilgisi verildi.

Mektupta yer alan bilgilere göre, Hudari ameliyat oldu ve kanser tedavisi gördüğü sırada oğlu Hani el-Hudari'yle birlikte tutuklandı.

"Hudari tedavi için derhal hastaneye kaldırılmalı"

Kral Selman'dan Hudari'nin tedavi için derhal hastaneye kaldırılması istenilen mektupta ayrıca, Hudari ve oğluna yapılan suçlamaların düşürülmesi gerektiği anlatıldı.

Af örgütüne göre, Hudari ve oğlu, 8 Mart 2020'de çıkarıldıkları mahkemede, (Hamas Hareketi kastedilerek) terör örgütüne mensup oldukları suçlaması yapılmıştı.

Suudi Arabistan makamlarından konuya ilişkin henüz bir yorum yapılmadı.

"Gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı"

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, yıllardır Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

Hudari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiğini açıklayan Hamas, büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığını duyurmuştu.

Hamas, Hudari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye karşı uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkat çekmişti.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.