Biden ve Netanyahu telefonda görüştü
ABD Başkanı Biden, iktidara geldikten bir ay sonra İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü.
İsrail Başbakanlık Ofisi yazılı açıklama yaptı.
Akşam saatlerinde iki liderin sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdiğine vurgu yapılarak, görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi.
Biden ve Netanyahu, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması sürecinin gelecekte de sürmesi konusunda anlaştı.
Görüşmede İran ele alındı
İki liderin İsrail ile ABD arasındaki kararlı ittifakı güçlendirmeye devam etmek için birlikte çalışacakları vurgulandı.
Açıklamada, liderlerin görüşmede “İran tehdidi” ve bölgedeki diğer gelişmeleri de ele aldıkları, bu çerçevede diyaloglarını sürdürme kararı aldıkları belirtildi.
Koronavirüste salgını
ABD Başkanı Biden, Netanyahu'yu koronavirüsle mücadeledeki “başarısından” dolayı övdü. Liderler salgınla başa çıkmanın yolları konusunda fikir alışverişinde bulundu.