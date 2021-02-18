İsrail Başbakanlık Ofisi yazılı açıklama yaptı.

Akşam saatlerinde iki liderin sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdiğine vurgu yapılarak, görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi.

Biden ve Netanyahu, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması sürecinin gelecekte de sürmesi konusunda anlaştı.

Görüşmede İran ele alındı

İki liderin İsrail ile ABD arasındaki kararlı ittifakı güçlendirmeye devam etmek için birlikte çalışacakları vurgulandı.

Açıklamada, liderlerin görüşmede “İran tehdidi” ve bölgedeki diğer gelişmeleri de ele aldıkları, bu çerçevede diyaloglarını sürdürme kararı aldıkları belirtildi.

Koronavirüste salgını

ABD Başkanı Biden, Netanyahu'yu koronavirüsle mücadeledeki “başarısından” dolayı övdü. Liderler salgınla başa çıkmanın yolları konusunda fikir alışverişinde bulundu.