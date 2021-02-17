Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 311 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83 bin 122'ye çıktı.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 18 artışla 3 milyon 514 bin 147'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 350'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 974 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı 1499 artışla 245 bin 737'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 406 bin 172'ye yükseldi, bunlardan 923 bin 289'una ikinci doz aşı yapıldı.