Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da vaka sayısı 3,5 milyonu geçti
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 18 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 514 bin 147'ye yükseldi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 311 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83 bin 122'ye çıktı.
Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 18 artışla 3 milyon 514 bin 147'ye yükseldi.
Hastanelerde 3 bin 350'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 974 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı 1499 artışla 245 bin 737'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 406 bin 172'ye yükseldi, bunlardan 923 bin 289'una ikinci doz aşı yapıldı.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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