Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'dan Afrin'e roketli saldırı: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezine roket saldırısı düzenledi. Saldırıda 6'sı çocuk 10 sivil yaralandı.
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.
10 yaralı
Afrin kent merkezine yapılan 6 roket saldırısında 6'sı çocuk 10 sivil yaralandı.
Roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi nedeniyle saldırılarda maddi hasar da meydana geldi.
Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.
Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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