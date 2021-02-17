İspanya'da müzisyen Pablo Hasel, terörist grupları övmek ve kraliyet ailesine hakaretten tutuklandı. İspanya sokakları bu kararın ardından hareketlendi.

Barselona ve Madrid başta olmak üzere çeşitli kentlerde Hasel'e destek verenler polisle karşıya geldi.

[Fotoğraf: Reuters]

Çöp bidonlarını ateşe veren göstericiler polis merkezine de saldırdı.

Göstericiler çöp kovalarını yaktı

Polis, binanın camlarını kıran ve çevredeki güvenlik kameralarına zarar veren göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Bu akşam da gösteriler kaldığı yerden devam etti. Çöp kovalarını yakan göstericiler polisle de karşı karşıya geldi.

[Fotoğraf: AA]

30'dan fazla kişi yaralandı

Şiddet eylemine dönüşen olaylarda 15 protestocu tutuklandı, 30'dan fazla kişi ise yaralandı. Plastik mermiden yaralanan bir kişi gözünü kaybetti.

Gösteriler devam ediyor.

Pablo Hasel'in tutuklanma sürecinde neler yaşandı?

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve 12 Şubat'ta cezaevine girmesi gereken Hasel, mahkemenin kararına uymayacağını açıklayıp, bir grup üniversite öğrencisi ile 15 Şubat akşamı kendisini Katalonya'daki Lleida Üniversitesi rektörlük binasındaki üçüncü kata kapatmıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Özel birlikler rektörlük binasına gelen Katalonya yerel polisi, barikatlar kuran, insan zinciri oluşturan ve yangın söndürme tüpüyle köpük saçarak tutuklamayı engellemeye çalışan bir grup öğrencinin eylemiyle karşılaşmıştı.

Yaklaşık iki saat süren arbede sonrasında direnmeden polise teslim olan Hasel, kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere Ponent de Lleida cezaevine götürülmüştü.

[Fotoğraf: Reuters | İspanyol rapçi Pablo Hasel, Lleida Üniversitesi'nde çevik kuvvet polisi tarafından gözaltına alındı.]

Hasel'in cezasının infazının askıya alınmasıyla talebini reddeden Ulusal Mahkeme, bazı şarkılarındaki sözlerde terör örgütleri GRAPO, ETA ve Terra Lliure'yi öven ifadeler kullandığı için 2014'te aldığı iki yıl hapis cezası o dönemde ertelenen Hasel'in daha sonra 2017'de güvenlik güçlerine karşı gelme ve 2018'de bina basmaktan mahkum edildiğini hatırlatmıştı.

Hasel'in tutuklanması İspanya'da sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarla ilgili ifade özgürlüğü tartışması başlatırken, hükümet, "nefret suçları, krallığa hakaret, İspanyol bayrağına saldırı, terörizmi yüceltme veya dini duygulara saldırı" gibi suç teşkil eden bazı konuların Ceza Kanunu'nun dışında kalması ve bunlarla ilgili öngörülen hapis cezalarının kaldırılması için Adalet Bakanlığınca bir çalışma başlatıldığını duyurmuştu.