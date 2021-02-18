Teröristler Borno eyaletindeki Marte bölgesinde askerlere silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 7 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker yaralandı.

Saldırının ardından askerlerle Boko Haram üyeleri arasında çıkan çatışmada yaralanan çok sayıda terörist kaçtı.

Boko Haram'ın saldırıları sürüyor

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.