Uluslararası Af Örgütü: Sivil ölümlerden ABD sorumlu

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef ile UAÖ Araştırma Direktörü Anna Neistat, Suriye'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Toplantıyı, UAÖ Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef ile UAÖ Araştırma Direktörü Anna Neistat yaptı.

Neistat, Suriye'de YPG/PKK'nın işgal altında tuttuğu Rakka ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Suriye'nin Rakka kentinde incelemelerde bulunan Neistat, 30 bin evin tamamen ve 25 binin kısmen yıkıldığı Rakka'nın yüzde 80'inin yıkılmış durumda olduğunu aktardı.

"2 bin 521 kişinin cesedine ulaşıldı"

Rakka kentinde bugüne kadar 2 bin 521 kişinin cesedine ulaşıldığını dile getiren Neistat, bölgedeki kazı çalışmalarının devam ettiğini ve hâlâ toprağa gömülü 3 bin civarında cesedin olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

"Hukuk dışı ölümlerden sorumlu yetkililer hesap vermeli"

Söz konusu cesetlerin çoğunun uluslararası koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden sivillere ait olduğunu belirten Neistat, UAÖ'nün yaptığı araştırmaları koalisyon güçleriyle paylaştığını ancak karşı tarafın sadece 77 kişinin öldürüldüğünü itiraf ettiği bilgisini paylaştı.

Neistat, "ABD'nin Rakka'daki başarısızlığı, sağ kurtulanlar için bir tokattır " dedi.

Sivillere yönelik hukuk dışı ölümlerden sorumlu yetkililerin hesap vermesi için soruşturmaların sürmesi gerektiğini ifade eden Neistat, kendilerinin Rakka'ya gidip insanlarla temasa geçtiği gibi koalisyon güçlerinin de aynı şekilde bölgeye giderek bunu araştırabileceğini vurguladı.

UAÖ Genel Sekreteri Kumi Naidoo'nun bugün Suriye'deki insan hakları ihlallerine ilişkin Beyrut'ta basın toplantısı düzenlemesi bekleniyordu ancak vizeyi alamamasından dolayı Lübnan'a gelemedi. Bu nedenle planlanan basın toplantısı, UAÖ Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Heba Morayef ile UAÖ Araştırma Direktörü Anna Neistat tarafından gerçekleştirildi.

Rakkalılar zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor

ABD öncülüğündeki koalisyonun yoğun hava saldırıları sonucu neredeyse tamamı harabeye dönen kent merkezinde siviller, yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.

YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen az sayıdaki sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA, TRT Haber