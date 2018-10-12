  • 14 EKIM 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 5.873
    EURO 6.791
  • BIST 96657.42
    ALTIN 229.681
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdı

Hackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, hackerların güvenlik açığı nedeniyle 29 milyon kullanıcının bilgilerine sızdığını doğruladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdı

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik açığından faydalanan kötü niyetli kişilerin 29 milyon hesaba eriştiğini tespit ettiklerini duyurdu.

Facebook'un üçüncü parti ile WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalarının söz konusu olaydan etkilenmediği belirtildi.

Açıklamada, olaydan etkilenen kullanıcıların hesaplarına bilgilendirme mesajı gönderileceği ifade edildi.

ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) konu ile ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Facebook, 28 Eylül Cuma günü sosyal medya platformunun "Farklı Görüntüle" özelliğindeki bir güvenlik açığını kullanan kötü niyetli kişilerin en az 50 milyon kullanıcı hesabının erişim bilgilerini ele geçirmiş olabileceği yönünde açıklama yapmıştı.

Olayın ardından risk altında olduğu belirlenen 40 milyon kullanıcının daha hesapları askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER