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Kanada Başbakanı Trudeau'dan Kaşıkçı açıklaması

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması hakkındaki iddiaları ciddiye alıyoruz. Yorum yapabilmek için daha çok bilgiye ihtiyacımız var." dedi.

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Kanada Başbakanı Trudeaudan Kaşıkçı açıklaması

Frankofoni Zrivesi için Ermenistan'da bulunan Trudeau, gazetecilere verdiği demeçte, kendisinin Suudi Arabistan'da insan hakları konusunda ciddi girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Trudeau, "Suudi Arabistan'da insan hakları konusundaki kaygılarımız çerçevesinde uzun yıllardan beri hem özel hem de kamusal alanda son derece aktif bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. İnsan hakları konusunda net ve kararlı olduk ve olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında da açıklama yapan Kanada Başbakanı, "Kanada, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması hakkındaki iddiaları ciddiye alıyor. Bu konu hakkında yorum yapabilmek için daha çok bilgiye ihtiyacımız var." dedi.

Kaynak: AA

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