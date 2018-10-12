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Nijerya'da petrol boru hattında iki patlama: 19 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Abia eyaletinde petrol boru hattında meydana gelen iki ayrı patlamada 19 kişi hayatını kaybetti.

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Nijeryada petrol boru hattında iki patlama: 19 ölü

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Birliğinin (NSCDC) Abia Eyaleti Müdürü Benito Eze, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Umuaduru ve Umuimo köylerindeki boru hatlarında patlamalar meydana geldiğini belirtti.

Eze, Umuaduru köyünde yıkılan boru hattında bazı gençlerin benzin çalmaya çalışırken yaşanan patlamada 16 kişinin öldüğünü kaydetti.

Eze, Umuimo köyünde ise boru hattındaki bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada da 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını kaydeden Eze, olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildiğini ve patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Kaynak: AA

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