Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther'in, İsrail askerlerinin, dün Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği ve 9 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan baskınla ilgili yaptığı açıklama AF Örgütü'nün sitesinde yer aldı.

Kampa yönelik baskılara dikkati çeken Luther, "Cenin yaklaşık 1 yıldır İsrail'in artan baskısına tanık oluyor. Al Jazeera Televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile de Mayıs 2022'de Cenin'de öldürüldü. Kamp sakinleri hala toplu cezalandırmaya varan askeri saldırılara maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

Hayatın kaybeden Filistinlilerin sayısı artıyor

Luther, tüm bunlar yaşanırken İsrail'in Filistinlilere uyguladığı apartheid rejimine karşı tam bir cezasızlık halinden faydalandığını kaydetti.

Ölen Filistinlilerin sayısı artarken İsrail'e verilen uluslararası tepkilerin en iyi ihtimalle utangaç kınamalar, en kötü ihtimalle de koşulsuz destek olduğunu dile getiren Luther, "Cenin'de akıtılan kanın bu utanç verici eylemsizliğin bir sonucu olduğunu ve hesap sorma olmadığı sürece işgal altındaki topraklarda Filistinlilere dönük öldürücü saldırıların devam edeceğini" savundu.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.