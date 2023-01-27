Irkçılık Almanya'da bir kez daha kirli yüzünü gösterdi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Aktaş ailesi Alman komşularının saldırısında yaralandı.

Genç Türk çiftin 7 aylık bebekleriyle kaldığı ev silahlı saldırıya uğradı, ardından kundaklandı.

Aynı binada yaşayan ırkçı bir Alman, Mehmet ve Aleyna Aktaş'ın evlerinin kapısının kilidini baltayla kırdı.

Irkçı saldırgan önce yaraladı, sonra evi ateşe verdi

Silahla ateş etti, saldırıda Mehmet Aktaş kollarından, eşi Aleyna Aktaş da ayaklarından yaralandı. Genç çift, bebekleriyle balkona kaçtı.

Irkçı saldırgan, daha sonra genç çifte ait daireyi ateşe verdi.

Çift hastaneye kaldırıldı

Saldırıya uğrayan Aleyna Aktaş'ın babası Hüseyin Dokgöz, saldırı anına ilişkin, “7 aylık torunum vardı, torunumla damadım kızım balkona kaçarak hayatlarını kurtarmaya çalıştılar. Ayrıyeten sprey tozla ile evin içine toz sıktı ve ateşe verdi." dedi.

"Irkçı saldırılara devamlı maruz kalıyoruz"

Aleyna Aktaş'ın babası, sürekli maruz kaldıkları ırkçılığa tepki gösterdi:

"Damadımla kızım torunum hayatlarını zor kurtardı. Maalesef bu ırkçı saldırılara devamlı maruz kalıyoruz.”

Alman özel harekat polisinin düzenlendiği baskınla ırkçı saldırgan evinin balkonunda gözaltına alındı.

Haber: Bülent Dönmez