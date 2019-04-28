Ulusal Mutabakat Hükümeti'den (UMH) yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Hafter'in işlediği suçlar karşısındaki sessizliğin ve ihmalin sorumluluğunu taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

UMH, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarında sağlanan hava desteğine dair gerçeklerin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

"Hafter, Trablus'taki ilerleyişinde kırılma yaşadığını gizlemeye çalışıyor"

Hafter'in, yabancı uçakların desteğiyle sivilleri ve kent merkezini hedef aldığı Trablus'taki ilerleyişinde kırılma yaşadığını gizlemeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "UMH'nin bu saldırılara tepkisi savaş alanında ve saldırılarda yer alanlara karşı yargı yoluyla olacaktır" denildi.

Açıklamada, Hafter'in dünkü saldırısının işlediği savaş suçu zincirine eklenen yeni bir halka olduğu savunularak, UMH birliklerinin kentleri Hafter güçlerinden temizlemeye devam edeceği vurgulandı.

Hafter, Trablus'u ele geçirme emri vermişti

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Trablus'a yönelik saldırısında sahada henüz somut ilerleme kaydedemeyen Hafter güçleri, bazı bölgelerden çekilmek zorunda kalmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar 3 haftadır devam ediyor.

Kaynak: AA