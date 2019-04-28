İran'ın başkenti Tahran'daki Uluslararası İslam Toplumun Geleceği Konferansı'nda konuşan Meclis Başkanı Ali Laricani, bölgesel konularla ilgili değerlendirmeler yaptı.

"İran, Suudi Arabistan'a dostluk elini uzattı"

Laricani, İran'ın geçen 40 yılda Suudi Arabistan'a dostluk elini uzattığını ancak Riyad yönetiminin "bunu idrak edemediğini" ifade ederek, şunları söyledi:

"Bazı bölge ülkeleri hareketlerine dikkat etmelidir. İran onların bölgesel meselelerle ilgili tutumlarını unutmayacaktır. Suudi Arabistan’ın başındaki genç adamın neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Onun davranışları hem kendisine hem de İslam ülkelerine zarar veriyor."

İran'ın bölge ülkeleriyle müzakere yolunu sürekli açık tuttuğunu savunan Laricani, İslam dünyasındaki ticari ilişkilerin zayıf olduğuna dikkat çekerek İran, Malezya, Türkiye ve Irak arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik adımların atılması ve diğer İslami ülkeleri de kapsayan bir organizasyon kurmaları gerektiğini belirtti.

"ABD Başkanı çok ilginç bir varlık"

Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın her gün bir uluslararası anlaşmadan çıktığını hatırlatarak, "ABD Başkanı çok ilginç bir varlık, bu varlığın gelecek derdi yok. Tüm uluslararası yapıyı birbirine kattı ve dünyada ABD’ye olan güveni de azaltıyor" görüşlerini paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de uluslararası anlaşmaları koruyacak ağırlıkta olmadığını gösterdiği eleştirisini getiren Laricani, "AB ülkeleri, İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda defalarca var olduklarını söylediler ancak pratikte bir şey görmedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA