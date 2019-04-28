Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre General Halife Hafter güçlerine ait uçaklar, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı (UMH) El-Fellah bölgesindeki El-Ka'ka karargahını hedef aldı. Bombardıman sırasındaki patlamaların, yakındaki mahallelerden de duyulduğu belirtildi.

İnsansız hava araçları başkentte pek çok noktayı bombaladı

"Libya el-Ahrar" televizyon kanalının askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde ise, kime ait olduğu belirtilmeyen bir insansız hava aracının başkentteki pek çok noktayı bombaladığı aktarıldı.

Hava saldırılarında BAE ve Mısır şüphesi

Askeri kaynaklar, General Halife Hafter'in elinde eski Libya lideri Muammer Kaddafi döneminden kalma eski Rus savaş uçakları bulunduğunu belirterek, Hafter güçlerinin gelişmiş savaş uçağı ve helikopterlerden yoksun olduğuna dikkat çekiyor.

Diğer yandan Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), General Halife Hafter'in Libya'nın doğusunda giriştiği operasyonlara destek verdikleri biliniyor. ABD'li yetkililer, söz konusu iki ülkenin 2014 yılında Hafter'e bağlı güçlere destek vermek için hava saldırıları düzenlediklerini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) raporları, BAE ve Mısır'ın 2014 yılından beri Hafter güçlerine askeri malzeme, savaş uçağı ve helikopter sağladığını ortaya çıkarmıştı.

BM: BAE askeri hava üssü inşa etti

2017 yılında yayımlanan bir BM raporu da BAE'nin, Libya'nın doğusundaki Hadim bölgesinde askeri hava üssü inşa ettiğine işaret etmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar 3 haftadır sürüyor.

Kaynak: AA