Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinin Vali Yardımcısı Habibullah Radmaniş basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Gor'un Band Bayan bölgesindeki polis karakoluna saldırması sonucu karakolun kısa süreliğine örgüt kontrolüne geçtiğini söyledi.
Radmaniş, saldırının ardından çıkan çatışmada, çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğünü aktardı.
Gor Hastanesi Başhekimi Muhammed Nasir Naziri, saldırıda 8 polisin hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 güvenlik görevlisinin tedavi altına alındığını belirtti.
Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Kaynak: AA