Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı ülkelerin talebi doğrultusunda Özbekistan’ın birçok ülkeyle Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesi konusunda yakın iş birliği içinde olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Almanya, Rusya, ABD, İsviçre, Avusturya, Danimarka, Polonya, Macaristan, Slovakya ve Kazakistan ile havalimanının kullanımı, hava sahasında uçuş izinleri, iniş ve kalkışla ilgili teknik ve lojistik hizmetlerinin sağlanması konusunda iş birliği yapıldı.

2 bine yakın kişi Özbekistan üzerinden çıkarıldı

Taraflar arasında sağlanan mutabakat kapsamında yabancı ülkelerin ve Afganistan vatandaşlarının Özbekistan üzerinden tahliyesinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, bu çerçevede son birkaç günde bin 982 kişinin Özbekistan üzerinden Afganistan’dan çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Özbek-Afgan sınırını yasa dışı geçen Afganistan vatandaşlarına can güvenliğinin garanti edilmesine yönelik Taliban temsilcileriyle çalışmaların yapıldığı belirtilerek, bu insanlara yönelik her türlü şiddet, baskı ve zulmü önlemek için Taliban'la varılan mutabakat sonucunda 150 Afgan vatandaşının kendi istekleriyle ana vatanlarına geri gönderildiği, can güvenliği garanti edilen bu kişilerin ülkelerinde gerekli resmi işlemlerin yapılmasının ardından evlerine ulaştırıldığı vurgulandı.

Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından çok sayıda Afgan vatandaşı Özbekistan'a geçmiş, Almanya ve İsviçre'nin aralarında bulunduğu bazı ülkeler, Afgan ve kendi vatandaşlarını Özbekistan üzerinden Afganistan'dan tahliye etmeye başlamıştı.